Ворог може корегувати наступну атаку, – речник КМВА наголосив, чому не можна знімати роботу ППО

На жаль, майже після того, як війна триває півтора року, деякі українці продовжують знімати роботу ППО. Можливо, вони роблять це не зі злим наміром, однак фото та відео, які потрапляють у мережу, допомагають ворогу корегувати наступну атаку.

Про це 24 Каналу розповів речник КМВА Михайло Шаманов. Головне про терор росіян по Україні 29 травня зібрано в матеріалі.

До теми Летюча смерть: що відомо про крилаті ракети Х-101, якими ворог масовано обстріляв Україну

Робота з роз'яснення ведеться від початку війни

Шаманов зазначив, що робота з роз'яснення ведеться від початку війни. Однак, на жаль, після понад року війни деякі українці продовжують знімати роботу ППО. Можна пригадати, як українське керівництво держави просило закрити небо над Україною з початку широкомасштабного вторгнення.

Партнери почули, почали давати сучасні системи ППО. Західні зразки прийшли. Вони дуже дорогі. І самі комплекси, і боєкомплекти до них. Українці ж беруть і знімають ці системи, викладають їх у соцмережі, пабліки, телеграм-канали.

Фото чи відео, на якому є орієнтир, прив'язка до місцевості, миттєво опиняється на російських пабліках. Можна зрозуміти, як ворог цим користується. Вони можуть корегувати наступну атаку. Тому треба думати головою,

– зауважив речник КМВА.

Кримінальна відповідальність

СБУ може відреагувати вже по факту. Неможливо хапати за руку всіх українців, які намагаються знімати роботу сил ППО. Можливо, це так само стосується й вебкамер. Лише після того, як фото опиняються в мережі, можна зрозуміти, хто власник фотографії, хто власник телеграм-каналу.

Відповідно починається слідство. Людину запрошують на бесіду, щоб перевірити, з якою метою був зроблений цей контент. Утім лише суд може поставити крапку. Це 114 стаття Кримінального кодексу України, частина 2. Повідомляти, інформувати, викладати переміщення військової техніки, сил і засобів українських військ не можна.

"Це карається терміном до 8 років позбавлення волі", – наголосив Шаманов.

Обстріл Києва 29 травня: коротко