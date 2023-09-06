Це місце – людне з самого ранку до вечора, – Донецька ОВА про обстріл Костянтинівки

Вдень 6 вересня Росія завдала удару по Костянтинівці, що на Донеччині. Ворожа ракета влучила просто у Центральний ринок, де завжди багато людей.

У етері телемарафону речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко розповіла, що наслідки удару по Костянтинівці "більш-менш" ліквідовані. За її словами, на місці все ще працюють рятувальники, але завали вже розібрали.

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На місці удару завжди людно

Ігнатченко повідомила про 16 загиблих та 34 поранених. Водночас інформація може уточнюватися, адже люди, які отримали незначні поранення звертаються за допомогою пізніше.

За словами речниці Донецької ОВА, на місці, куди влучила Росія, завжди багато людей.

Надзвичайно людне місце протягом усього дня. Поряд адміністративні будівлі. Це удар просто в саме середмістя,

– сказала вона.

За словами Ігнатченко, п'ятиповерхівка, яка розташована поряд із ринком, пошкоджена, але не зруйнована. Досі невідомо, з якої саме зброї Росія здійснила обстріл. Про це повідомлять згодом. На місці працюють спеціалісти.

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