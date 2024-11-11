Росіяни влучили у житловий будинок у Кривому Розі: серед поранених – діти, – жахливі фото

Російські війська 11 листопада завдали ракетного удару по п’ятиповерхівці в Кривому Розі. У результаті зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України. Унаслідок російської атаки на житловий будинок у Кривому Розі зруйновано квартири та виникла пожежа, на місці тривають рятувальні роботи.

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Що відомо про постраждалих у Кривому Розі

Після удару на місці виникла пожежа, що ускладнює рятувальну операцію.

За попередніми даними ДСНС, унаслідок атаки постраждало семеро людей, зокрема двоє дітей. Рятувальники евакуювали п’ятьох постраждалих, проте під завалами ймовірно залишаються люди.

Наслідки удару по житловому будинку в Кривому Розі / Фото ДСНС

Аварійно-рятувальна операція триває, інформація про масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюється.

До слова, президент Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу. Він наголосив на необхідності зброї для захисту та міцнішої міжнародної підтримки, щоб протистояти російському терору.

До того ж Росія вночі проти 11 листопада атакувала Миколаїв. Там було влучання у квартиру, тож вона суттєво постраждала. Внаслідок атаки загинуло 5 людей. Декілька квартир повністю знищені вогнем, в інших – вибиті вікна. Також вигоріло декілька автівок. На кадрах видно, що наслідки атаки доволі суттєві.