Пошкоджені комунікації, водогін та будинки: жителі Криворіжжя оговтуються після ракетного удару

Уночі 22 червня російські терористи влучили ракетою у житлову зону у Криворізькому районі. Вибухова хвиля зруйнувала будинки місцевих жителів, а уламки пошкодили водогін та та лінії електропередач.

Голова Лозуватської сільської ради Віталій Яценко розповів, через ракетний удар пошкоджено близько 10 будинків. Зачепило й газогін, тому без газу перебувають 762 будинки.

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Наслідки ракетного удару

На місці ракетного удару утворилася вирва. Місцева жителька Світлана Романенко розповідає, що вибух був такої сили, що уламки знаходили на сусідніх вулицях.

Як пояснювали фахівці, вона (ракета – 24 Канал) вибухнула на глибині 6 чи 8 метрів. Уламки збирали на сусідніх вулицях, назбирали кілька мішків. Така вибухова хвиля була, що його (асфальт – 24 Канал) підняло вгору, і тоді воно згори падало і пробило дах,

– пояснює Світлана.

Чоловік Світлани – Андрій – прибирає наслідки обстрілу, аби рятувальникам було легше працювати. Каже, що уламками був всіяний увесь двір.

Росіяни влучили ракетою у житловий сектор / Фото Суспільне

Крім того, ракетний удар пошкодив будинок жительки Лілії Савченко. Вона розповідає, що через обстріл її донька отримала поранення.

Їй привалило ногу балкою. Він (чоловік – 24 Канал) потім добрався до неї, прибрав ту балку, вони вибігли на вулицю і їх забрали сусіди. Поки не перевіряли, але нога синя, поріз є, – наголошує мешканка.

На місці ракетного удару продовжують працювати енергетики, правоохоронці, рятувальники.

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