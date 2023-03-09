Будинок наче підкинуло, – місцеві про смертельний ракетний удар росіян по Львівщині
Джерело:Телеканал НТА
Російські військові завдали ракетного удару по Львівській області. Ракета окупантів знищила три житлові будинки та забрали 5 життів.
На місці ракетного удару у селі Велика Вільшаниця побували журналісти та поспілкувалися з очевидцями. Ті стверджують, що удар був настільки сильний, що будинки наче підкинуло.
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Трагедія сталася у селі Велика Вільшаниця
Марія, мешканка села Велика Вільшаниця зазначила, що чула, сильний свист від ракети, після якого відбувся потужний удар. Вона розповіла, що відразу сховалися, тому що думала, що будуть ще прильоти.
Згодом, як пригадала мешканка села, розпочалася пожежа. Також вона чула, як сусід кричав про допомогу.
Інший місцевий мешканець розповів, що від удару підняло дах будинків, а також вибило вікна та обсипалися стелі.
Староста села Велика Вільшаниця Андрій Брославський не розуміє, що спричинило обстріл. За його словами, в селі немає ніяких стратегічних об'єктів, зокрема військових.
Як кажуть кореспонденти, причини падіння ракети в житловій зоні наразі встановлюють.
Росія атакувала Львівщину: що відомо
- 9 березня вранці, під час повітряної тривоги, в Золочівському районі сталася трагедія: ворожа ракета впала на житлові будинки, в результаті чого загинуло троє чоловіків та дві жінки, які перебували вдома.
- Пожежа знищила три будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель.
- Сили протиповітряної оборони збили всі інші ракети, які перебували у повітрі на території Львівщини.
- Усього вночі росіяни здійснили 81 пуск ракет по території України. Сили оборони знищили 34 крилаті ракети та 4 "Шахіди". Російське Міноборони назвало обстріл "актом відплати за Брянськ".
- Крім Львівщини, також були зафіксовані обстріли в Києві, Житомирі, Одесі, Харкові, Львівській та Дніпропетровській областях. Зазначимо, що окупанти виступили по Україні відразу 6 гіперзвукових ракет "Кинджал", які наші сили протиповітряної оборони наразі не можуть збивати через відсутність потрібних систем.
- Основний удар окупантів був спрямований проти енергосистеми України. Через обстріл росіян у восьми регіонах України було пошкоджено енергооб'єкти.