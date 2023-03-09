На Львівщині вже розібрали завали після ракетного удару, – Козицький про масштаб трагедії
У Львівській області в Золочівському районі російська ракета забрала 5 мирних життів. Рятувальники вже розібрали завали.
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький в ефірі новинного телемарафону розповів про наслідки нічної атаки в області 9 березня. Про це пише 24 Канал.
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Від російської ракети на Львівщині загинули 5 людей
Козицький повідомив, що падіння ракети у Золочівський район відбулось вночі. Зруйновано 3 будинки, ще згоріли 3 машини, які стояли поруч. Проте найголовніше – втрачені людські життя. Рятувальники вже завершили розбирати завали. Кінцева кількість загиблих внаслідок цієї атаки – 5.Довідка. Близько 4 години ранку, у Золочівському районі Львівської області під час повітряної тривоги впала ворожа ракета. На жаль, загинули троє чоловіків та двоє жінок, які в цей момент перебували вдома.
Козицький зазначив, що це наслідки роботи лише 1 ракети. Інші були знешкоджені Силами оборони..
На даний момент повністю закінчився розбір завалів. Кінцева кількість загиблих – 5. Співчуття родинам загиблих,
– сказав Козицький.
Наразі Львівська ОВА працює з головою територіальної громади щодо того, як відновити людям житло.
Що відомо про загиблих
- Вночі Росія здійснила по Україні 81 ракетний пуск, 8 з яких – БпЛА "Шахід". Загалом росіяни змінили тактику, випустивши по Україні цілий "букет" різних ракет.
- Ворог активно запускав гіперзвукові ракети, які важко збити. В ефірі 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ворог запустив по Україні 6 "Кинджалів" з різних літаків. Він не може пригадати, коли таке було.
- Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у Києві, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській та Вінницькій областях.
- Наразі відомо про 6 загиблих. Росіяни вбили 5 людей у Львівській області та 1 людину в Дніпропетровській. Крім цього, у низці областях є поранені.