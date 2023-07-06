У Львові досі одна з сімей не виходить на зв'язок, – Козицький про наслідки нічного удару

Російські окупанти у ніч на 6 червня атакували Львів. Загинуло 6 людей, окрім того, відомо про 40 постраждалих. Максим Козицький розповів, що одна з сімей не виходить на зв'язок.

Голова Львівської ОВА в ефірі телемарафону розповів, що наразі вдалося розібрати близько 70% завалів. З-під них врятували 7 людей. Робота триває 24 на 7.

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Не втрчаємо надію врятувати людей. Досі одна з сімей не виходить на зв'язок. Сподіваємося, що їх або там не було, або ми їх врятуємо,

– наголосив Козицький.

Голова Львівської ОВА, наголосив, що понад 50 квартих пошкоджених. Понад 30 з них потребують капітального ремонту. Також зафіксували пошкодження 10 гуртожитків; будинку дитини; два виші; санаторна школа.

Ракетний обстріл Львова – головне

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 02:06. Повітряні сили ЗСУ попередили про можливу атаку ракетами. Спершу повідомляли про роботу ППО у Львівській області. Згодом у місті пролунав потужний вибух. Люди повідомили, що у житлових будинках тремтіли шибки.

Згодом у місті пролунали ще декілька вибухів. Місцева влада закликала людей перебувати в укриттях цивільного захисту та не підходити до вікон.

Російські окупанти у ніч на 6 липня атакували Львів "Калібрами". Українські герої знищили 7 із 10 крилатих ракет "Калібр". На жаль, зафіксували влучання ракет по цивільних об'єктах у місті Львів.

Загинули 6 людей. Також відомо про 40 постраждалих.

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Українцям нагадують, що коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Окрім того, наголошують: довіряти потрібно лише даним з офіційних джерел. Ворог підступно атакує Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.