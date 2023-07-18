Це просто диво: на 11-й день після ракетного удару по Львову серед завалів знайшли кота Черчиля
Джерело:Оксана Кошак
У ніч проти 6 липня російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Львові. Тієї моторошної ночі дехто не встиг або не зміг взяти з собою домашніх улюбленців. Деяких із них шукають і досі.
На щастя, вдалося знайти кота Черчиля. Його на 11-й день після влучання російської ракети виявили комунальники. Чотирилапий був серед завалів.
Читайте також 10 загиблих і руйнування на мільйони: усе про наймасштабнішу атаку на Львів
Історією порятунку пухнастика поділилася мешканка цього будинку Оксана Кошак. Вона зауважила, що Черчиль – домашній улюбленець пані Ольги та друг "нашої раніше врятованої собачки Аліси".
Кота Черчиля знайшли серед завалів / Фото Оксани Кошак
Щастя, що пані Оля була у дворі, одразу впізнала свого Черчиля. Ми разом завезли його в клініку,
– каже пані Оксана.
За її словами, пухнастик зневоднений, втомлений, але має апетит. Вона подякувала ветеринарним лікарям, а також закликала допомогти пані Олі та її улюбленцям.
Кота Черчиля оглянули ветеринари / Фото Оксани Кошак
Черчиль знесилений, але має апетит: дивіться відео
Зауважимо, що пані Ольга наразі мешкає у модульному містечку. Російські загарбники знищили її житло, а найстрашніше те, що вони відібрали у неї матір. Саму жінку рятувальники разом із її собакою витягнули з-під завалів.
Раніше у мережі з'явилося відео самого вибуху, який пролунав під час влучання російської ракети. На ньому можна побачити, як мешканці багатоповерхівки намагаються врятуватися під час атаки ворога.
Чоловік миттю вкрив собою сина
- Тієї моторошної ночі мешканці Львова чули відразу кілька вибухів. Другий пролунав у момент, коли російська ракета влучила у багатоповерхівку.
- Тоді біля укриття були троє чоловіків і собака, які не встигли сховатися. Вони й потрапили на відео з камери спостереження, що у дворі.
- На щастя, усі вони вціліли. Чоловік закрив собою сина, а племінник – собаку, котра разом із ними була біля укриття.
- Зазначимо, що внаслідок терористичної атаки загинуло 10 людей: 8 жінок і 2 чоловіків. Крім того, поранень різного ступеню тяжкості зазнали 42 людини, серед яких троє дітей.