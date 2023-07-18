Це просто диво: на 11-й день після ракетного удару по Львову серед завалів знайшли кота Черчиля

У ніч проти 6 липня російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Львові. Тієї моторошної ночі дехто не встиг або не зміг взяти з собою домашніх улюбленців. Деяких із них шукають і досі.

На щастя, вдалося знайти кота Черчиля. Його на 11-й день після влучання російської ракети виявили комунальники. Чотирилапий був серед завалів.

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Історією порятунку пухнастика поділилася мешканка цього будинку Оксана Кошак. Вона зауважила, що Черчиль – домашній улюбленець пані Ольги та друг "нашої раніше врятованої собачки Аліси".



Кота Черчиля знайшли серед завалів / Фото Оксани Кошак

Щастя, що пані Оля була у дворі, одразу впізнала свого Черчиля. Ми разом завезли його в клініку,

– каже пані Оксана.

За її словами, пухнастик зневоднений, втомлений, але має апетит. Вона подякувала ветеринарним лікарям, а також закликала допомогти пані Олі та її улюбленцям.



Кота Черчиля оглянули ветеринари / Фото Оксани Кошак

Ви можете переказати будь-яку суму на картку пані Ольги – 5457 0825 0161 6010 – Єпанчінцева Ольга Вадимівна. Підтримайте жінку, чиє житло та життя зруйнувала російська ракета.

Черчиль знесилений, але має апетит: дивіться відео

Зауважимо, що пані Ольга наразі мешкає у модульному містечку. Російські загарбники знищили її житло, а найстрашніше те, що вони відібрали у неї матір. Саму жінку рятувальники разом із її собакою витягнули з-під завалів.

Раніше у мережі з'явилося відео самого вибуху, який пролунав під час влучання російської ракети. На ньому можна побачити, як мешканці багатоповерхівки намагаються врятуватися під час атаки ворога.

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