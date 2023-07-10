"Умить закрив собою сина": з'явилося відео вибуху біля будинку у Львові, у який влучила ракета

Російські загарбники днями обстріляли Львів крилатими ракетами типу "Калібр". Згодом з'явилося відео, на якому видно момент атаки, а також чоловіка з сином і племінником, що бігли якраз-таки в той час в укриття.

У ніч проти 6 липня росіяни здійснили, зокрема, удар по житловій багатоповерхівці на вулиці Стрийська у Львові. Очевидно, вибухів було декілька. Саме другий був наслідком влучання в будинок. І перед ним чоловік, що мав сина й племінника, хотів сховатися в укриття. Обстріл застав його на вулиці.

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Як ворог атакував Львів

На щастя, троє людей залишились живими. Цей чоловік закрив свого сина. А племінник – собаку, що також була там.

Мабуть, ви вже бачили це відео, але для мене воно особливе. На ньому мій чоловік накриває собою мого сина. А біля них слідом падає...накриваючи собаку.



Жінка про момент влучання "Калібру" у будинок на Стрийській / Скриншот 24 Каналу

Момент влучання ракети у будинок у Львові: дивіться відео

Обстріл Львова: наслідки