Момент ракетного удару по Миколаєву потрапив на відео: моторошні кадри

Окупаційні війська Росії вночі 27 квітня високоточними ракетами "Калібр" атакували Миколаїв. Момент ракетних ударів потрапив на відео.

На відео, яке опублікували ЗМІ, видно великий спалах, після чого чути кілька сильних вибухів, пише 24 Канал. Відомо, що Росія випустила по Миколаєву відразу 4 ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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Росія випустила по Миколаєву 4 "Калібри"

Також в Офісі генпрокурора повідомили, що російські військові атакували Миколаїв близько 01:05.

Момент ракетного удару по Миколаєву: відео

Унаслідок обстрілу загинув 45-річний чоловік. Ще 23 місцевих мешканців, серед яких двоє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Їх доставлено до лікарні, де надається кваліфікована медична допомога. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок, житлові приватні будинки та історична будівля, а також лінія електромережі.

Пожежі ліквідовано й наразі триває розбір конструкцій.

Що відомо про ракетний удар по Миколаєву