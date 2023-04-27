Момент ракетного удару по Миколаєву потрапив на відео: моторошні кадри
Окупаційні війська Росії вночі 27 квітня високоточними ракетами "Калібр" атакували Миколаїв. Момент ракетних ударів потрапив на відео.
На відео, яке опублікували ЗМІ, видно великий спалах, після чого чути кілька сильних вибухів, пише 24 Канал. Відомо, що Росія випустила по Миколаєву відразу 4 ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.
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Росія випустила по Миколаєву 4 "Калібри"
Також в Офісі генпрокурора повідомили, що російські військові атакували Миколаїв близько 01:05.
Момент ракетного удару по Миколаєву: відео
Унаслідок обстрілу загинув 45-річний чоловік. Ще 23 місцевих мешканців, серед яких двоє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Їх доставлено до лікарні, де надається кваліфікована медична допомога. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок, житлові приватні будинки та історична будівля, а також лінія електромережі.
Пожежі ліквідовано й наразі триває розбір конструкцій.
Що відомо про ракетний удар по Миколаєву
- Українські військові та офіційні особи в Києві наполягають, що мета атаки Росії по Миколаєву – це свідомий тероризм мирного населення.
- Українські військові наголошують, що ракети були спрямовані на цивільну інфраструктуру з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.
- В ОК "Південь" зазначили, що зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення – очевидний факт терору мирного населення.
- На ракетний удар відреагували Володимир Зеленський і глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Вони наголосили, що Росія свідомо скоїла теракт у Миколаєві.
- Глава держави також опублікував кадри з наслідками ракетного удару та наголосив, що російські воєнні злочинці будуть відповідати за свої вчинки.
- Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що місто не переживало таких обстрілів від Нового року. Після ракетного удару комунальники відімкнули світло та газ. Зараз в одному з мікрорайонів немає світла внаслідок удару.
- Для ліквідації наслідків нічного обстрілу Миколаєва залучалось 100 вогнеборців та 19 одиниць спецтехніки.