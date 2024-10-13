Ворог ввечері запускав дві ракети по Одещині: в ОВА розповіли про наслідки

Уночі Росія завдаала авіаційний удар по Одещині, використавши балістику. В ОВА розповіли, чи є руйнування та постраждалі внаслідок цієї атаки.

У ніч проти 13 жовтня загарбники масовано обстріляли Україну дронами та ракетами. По Одещині було випущено дві балістичні ракети "Іскандер-М" з території Курської області. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки на Одещині

За словами посадовця, на щастя, задуманої цілі ракети ворога не досягли. Втім, відомо про кількох постраждалих. Люди зазнали незначних ушкоджень, їм надали медичну допомогу.

Кіпер нагадав, що нещодавні обстріли припортової інфраструктури та приватного підприємства. За останні два дні на Одещині – понад десяток загиблих та багато поранених, з них 5 – важкі.

Нагадаємо, що Росія увечері 9 жовтня вдарила по портовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого загинули 9 людей. 10 жовтня окупанти атакували підприємство, де працювали цивільні.