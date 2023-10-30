Серйозні руйнування: з'явились кадри наслідків атаки на припортову інфраструктуру Одещини

Росія вкотре вдарила по Одещині зранку 30 жовтня. Внаслідок обстрілу є серйозні руйнування.

Ворог знову атакував припортову інфраструктуру Одещини. На жаль, є потерпілі.

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Які наслідки ворожої атаки по Одещині

Так, захисники півдня оприлюднили кадри, на яких можна побачити наслідки російської атаки на припортову інфраструктуру Одещини. Ворог задіяв балістичне озброєння – ОТРК "Іскандер".

Наслідки удару по Одещині 30 жовтня: дивіться відео

Наразі відомо, що четверо співробітників отримали поранення, двох з них госпіталізували.

Що відбувається на місці ворожого обстрілу / Фото Сили оборони Півдня

Ракетний удар по Одещині 30 жовтня: все, що відомо