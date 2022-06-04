Ракетний удар по Одещині: рятувальники загасили пожежу й показали фото руйнувань
4 червня 2022 , 11:17Читать новость на русском
Джерело:фейсбук ДСНС
Зранку 4 червня окупанти завдали удару по Одещині. Попередньо, є двоє поранених. Крилата ракета вразила територію сільськогосподарського підприємства та склади.
Рятувальники вже загасили пожежу будівлі, яка виникла внаслідок удару, й показали фото руйнувань.
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Про пожежу рятувальників повідомили о 05:35, а вже о 06:05 пожежа була локалізована, ще за півгодини – ліквідована. Деталі влчання встановлюються.
Наслідки ракетного удару по Одещині
Зазначимо, що вночі в Одеській області була повітряна тривога. Про відбій оголосили близько 6 ранку.
Пожежники загасили пожежу на Одещині після ракетного удару
Яка ситуація на Одещині: останні новини
- 4 червня речник Одеської ОВА Сергій Братчук теж нагадав, що загроза ракетних ударів нікуди не зникла. Вона залишається високою. Декілька ворожих кораблів-носіїв ракет є в морі, також є надводні та великі десантні кораблі.
- В оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що 3 червня засоби ППО збили крилату ракету над Одещиною.
- 2 червня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братсук повідомляв, що ризики ракетних ударів російських окупантів з Чорного моря збільшуються. Там знову з'являються ворожі кораблі, які мають на борту "Калібри".
- Наприкінці травня росіяни теж атакували Одещину. Вони вкотре вдарили по мосту через Дністровський лиман. Загарбники випустили з літаків Ту-22 ракети типу Х-22.
- Додамо, що в Одесі чоловік під час затримання підірвав гранату. Як наслідок, постраждали 3 правоохоронців. Зловмисника та його співмешканку підозрюють у махінаціях зі зброєю.