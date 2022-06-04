Ракетний удар по Одещині: рятувальники загасили пожежу й показали фото руйнувань

Зранку 4 червня окупанти завдали удару по Одещині. Попередньо, є двоє поранених. Крилата ракета вразила територію сільськогосподарського підприємства та склади.

Рятувальники вже загасили пожежу будівлі, яка виникла внаслідок удару, й показали фото руйнувань.

До теми ЗСУ просуваються Херсонщиною, удар по Одещині: основне за 101 день війни

Про пожежу рятувальників повідомили о 05:35, а вже о 06:05 пожежа була локалізована, ще за півгодини – ліквідована. Деталі влчання встановлюються.



Наслідки ракетного удару по Одещині

Зазначимо, що вночі в Одеській області була повітряна тривога. Про відбій оголосили близько 6 ранку.



Пожежники загасили пожежу на Одещині після ракетного удару

Яка ситуація на Одещині: останні новини