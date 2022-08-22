росіяни вранці вгатили по Одещині ракетою Х-59, випущеною з літака Су-35

Зранку 22 серпня російські військові завдали ракетного удару по Одещині. Уже відомо, що ворог випустив по регіону ракету Х-59.

Про наслідки ракетного обстрілу Одещини повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров. Він розповів, куди влучили окупанти.

Читайте також Більше російських ракет в морі, вибухи на базі найманців у Донецьку: основне за 180 день війни

Ракету випустили з літака

Як зазначив Назаров, окупанти влучили в один з об'єктів інфраструктури Одещини. Відомо, що ракету Х-59 загарбники випустили з літака Су-35. Сам удар був з акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Інші деталі ракетного удару наразі уточнюють.

Вибух стався під час повітряної тривоги

Зазначимо, що сирени на Одещині пролунали об 09:53. Через лічені хвилини – об 09:56 – з'явилась інформація про підйом у небо тактичної авіації ворога. Літак злетів над півостровом Крим.

Уже о 10:06 надійшло повідомлення про запуск ракети в сторону Одеської області. Через три хвилини – о 10:09 – містяни повідомили, що в регіоні пролунав вибух. Підтвердили його у телеграм-каналі "єТривога" об 10:14. Додамо, що о 10:17 уже був відбій повітряної тривоги у регіоні, але тривав він усього кілька хвилин, після чого сирени завили знову.

На момент написання цієї новини повітряну тривогу на Півдні оголосили знову. На Одещині сирени лунали з 12:32 по 12:48. Тож закликаємо не ігнорувати сигнали про можливу загрозу ракетного удару. Щойно чуєте сповіщення – вирушайте негайно до укриття та залишайтеся там до відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.



На Одещині кілька разів за день лунали сирени / Скриншот карти

Уночі атакували Харків

Неспокійною була ніч для мешканців Харкова. Як розповів очільник міської ради Ігор Терехов, окупанти влучили у двоповерхову споруду у місті. Сама атака сталася о 02:49. І, як наголосив мер Харкова, вона вкотре доводить, що окупанти цілеспрямовано тероризують мирне населення.

Відомо, що атаку загарбники здійснювали з Бєлгородської області. Влучила ракета в інфраструктурний об'єкт, розташований у Київському районі Харкова. Відомо про незначну пожежу. Попередньо минулося без постраждалих. Іншу інформацію наразі не повідомляли.

Варте уваги – у Миколаєві вночі влучили у важливе підприємство: дивіться відео