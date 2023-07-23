У мережі показали Спасо-Преображенський собор в Одесі із повітря: щемливе фото після атаки
Під час нічної атаки 23 липня ворог підступно атакував храм в Одесі. Російська ракета влучила в Спасо-Преображенський собор й завдала чималих руйнувань.
Наслідки ворожої атаки на Одещину показали у мережі. Який вигляд має Спасо-Преображенський собор в Одесі із повітря – передає 24 Канал.
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Щемливі кадри наслідків удару по собору
Ворожа атака на собор завдала значних руйнувань. Як повідомив клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук, частина храму залишилася без даху. Крім того, порушені центральні палі, фундамент, ліпнина та вилетіли всі вікна.
Колосальні руйнування підтверджують і світлини, які ширяться мережею. На опублікованих кадрах видно, ворожа ракета влучила у праву частину собору.
Спасо-Преображенський кафедральний собор з повітря / Фото "Думская"
Масштаби руйнування собору в Одесі / Фото Костянтин та Влада Ліберови
До слова, з-під завалів у соборі дістали Касперівську ікону Божої Матері. Вона є "берегинею Одеси". Чудотворний образ передував у Спасо-Преображенському соборі від 1918 року.
Масований ракетний удар по Одесі: що відомо
- У ніч на 23 липня ворог підступно атакував Одесу щонайменше 5 видами ракет, серед яких – Х-22, "Калібр", "Онікс", "Іскандер-М", "Іскандер-К".
- На жаль, унаслідок ворожої ракетної атаки загинула 1 людина. Станом на зараз відомо про щонайменше 22 постраждалих, серед яких – 4 дітей.
- В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Пошкоджені дві пам'ятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок. В багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.
- Під час нічної атаки також був пошкоджений Будинок вчених. Він є пам'ятником національного значення. На жаль, від вибуху загинув охоронець ресторану, який розташований на літній території.
- Унаслідок атаки по місту утворилися декілька вирв. Є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух. Ймовірно, буде змінено маршрут міського транспорту.