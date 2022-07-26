Піонтковський відповів, що росія хотіла продемонструвати обстрілом порту Одеси

росія цинічно обстріляла Одеський порт 23 липня – ледь не одразу ж після того, як підписала з Туреччиною "зернову угоду" про розблокування українських портів. Після таких дій розгубилися навіть російські пропагандисти.

Вони почали вигадувати різні варіанти – від того, що росія тут ні до чого, а Україна сама себе обстріляла до того, що наказ про обстріл порту віддали раніше і забули скасувати. Врешті, у москві підтвердили, що саме вони завдали удару по порту.

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Прессекретарка мзс росії марія захарова заявила, що ракетою "Калібр" знищили військовий об'єкт у порту. Це на стрімі 24 каналу прокоментував російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

У росії борються 2 сили

За його словами, такі дії росії та невизначеність її пропагандистів лише демонструє те, що як в путінському бункері, так і російській еліті, триває боротьба двох ліній.

З одного боку – ультрафашистська партія, яка звинувачує путіна у тому, що він недостатній фашист. Найяскравішим її представником є воєнний злочинець гіркін, який вказує на всі помилки російського диктатора і у військовому будівництві протягом останніх 10 років, і у веденні так званої "спєцапєрациі".

З іншого боку – партія, яку Піонтковський назвав "партією 16-го червня" через те, що саме тоді до України приїжджали європейські лідери – Шольц, Макрон і Драгі. На його переконання, тут вони виконували саме установку кремля, адже в італійському плані було вказано: перший пункт – припинення вогню, другий – між Україною та росією починаються двосторонні переговори щодо суперечливих територій.

Тоді третина України оголошується суперечливою територією, заморожується, і це продається народу як перемога. А у США завдання цієї "партії 16-го червня" – нав'язати тезу про те, що війна закінчилася, нех**н і нові HIMARS постачати,

– пояснив тодішній план публіцист.

Відтак, обидві лінії борються за того ж путіна, а він не може вирішити, на чий бік пристати. Тим часом його клекотлива ненависть до українського народу, якого "не існує", рухає ним та вимагає вести війну до кінця.

Звідси і такі нелогічні та суперечливі кроки. "Коли права півкуля не знає, що робить ліва, вони будуть повторюватися. Це хороший знак. Це знак того, що обидві півкулі в бункері починають розуміти, що вони зазнали поразки", – підсумував Піонтковський.

Повний стрім з Андрієм Піонтковським: дивіться відео

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