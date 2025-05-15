У Сумській ОВА пояснили, чому попереджали про ракетний удар по Сумах

У Сумській обласній військовій адміністрації попереджали жителів Сум про можливий ракетний удар ворога по місту 15 травня. Пізніше в ОВА пояснили, навіщо публікували це повідомлення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Чому жителів Сум попереджали про ракетний удар

Олег Григоров зазначив, що 15 травня ОВА діяло превентивно, аби не допустити катастрофічної шкоди від подальших дій Росії для жителів міста.

Отримавши оперативні дані від розвідки про можливий ракетний удар ворога по одній із локацій у Сумах, ми публічно та оперативно поінформували людей про потенційну загрозу. До роботи були залучені всі необхідні екстрені служби,

– зазначив начальник обласної військової адміністрації.

Станом на 22:20 15 травня обмеження у місті знято, рух відновлено. Водночас в ОВА наголосили, важливо завжди пам'ятати, що ворог підступний і загроза ракетних атак залишається досить високою.

Там закликали кожного громадянина:

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги,

уникати місць скупчення людей,

завжди мати карту захисних споруд та укриттів. Якщо поруч немає бомбосховища, зайдіть у найближчу будівлю, де є міцні стіни та відсутні вікна.

В Сумській обласній військовій адміністрації також попросили громадян слідкувати за повідомленнями з офіційних джерел.

До слова, раніше в ОВА 15 травня зазначали, що російська армія готується завдати ракетного удару по Привокзальній площі та проспекту Шевченка Сумської громади о 17:00 15 травня. В адміністрації закликали громадян залишити ці райони та пройти в укриття.