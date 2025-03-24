Ракетний удар по Сумах: кількість постраждалих різко зросла, серед них багато дітей

Росія 24 березня завдала ракетного удару по Сумах. Внаслідок цього постраждали десятки людей, серед яких діти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

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Скільки людей постраждало у Сумах після ракетного удару

Оновлено! У Сумській міській раді повідомили, що станом на 16:45 відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей.

Як повідомили у відділі "Служба 15-80" департаменту інфраструктури міста, газопостачання відсутнє у 9 будинках, гаряча вода та опалення – у 18, холодна вода – у 6. Енергетики ще узагальнюють дані.

До цього прокурори розповідали, що внаслідок атаки окупантів по Сумах станом на 16:00 24 березня відомо про 65 поранених, серед яких 14 дітей.

Пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків, навчальний заклад,

– наголосили правоохоронці.

Наслідки російського удару по Сумах 24 березня / Фото Сумської обласної прокуратури

За даними слідства, 24 березня 2025 року близько 14:00 ворог завдав, за попередніми даними, ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу міста Суми. Наразі прокурори проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки", – мовиться у повідомленні.

До слова, під час російської ракетної атаки 24 березня у Сумах прогримів вибух. Внаслідок цього сталася пожежа в багатоповерхівці та пошкодження вікон у сусідніх будинках. Окрім того, понівечена була школа, де на той момент в укритті перебували діти, та медичні заклади.