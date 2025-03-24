Ракетний удар по Сумах: кількість постраждалих різко зросла, серед них багато дітей
- 24 березня Росія завдала ракетного удару по Сумах, внаслідок якого постраждали 74 особи, зокрема 13 дітей.
- Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та навчальний заклад. Прокурори ведуть досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.
Росія 24 березня завдала ракетного удару по Сумах. Внаслідок цього постраждали десятки людей, серед яких діти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.
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Скільки людей постраждало у Сумах після ракетного удару
Оновлено! У Сумській міській раді повідомили, що станом на 16:45 відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей.
Як повідомили у відділі "Служба 15-80" департаменту інфраструктури міста, газопостачання відсутнє у 9 будинках, гаряча вода та опалення – у 18, холодна вода – у 6. Енергетики ще узагальнюють дані.
До цього прокурори розповідали, що внаслідок атаки окупантів по Сумах станом на 16:00 24 березня відомо про 65 поранених, серед яких 14 дітей.
Пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків, навчальний заклад,
– наголосили правоохоронці.
Наслідки російського удару по Сумах 24 березня / Фото Сумської обласної прокуратури
За даними слідства, 24 березня 2025 року близько 14:00 ворог завдав, за попередніми даними, ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу міста Суми. Наразі прокурори проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки", – мовиться у повідомленні.
До слова, під час російської ракетної атаки 24 березня у Сумах прогримів вибух. Внаслідок цього сталася пожежа в багатоповерхівці та пошкодження вікон у сусідніх будинках. Окрім того, понівечена була школа, де на той момент в укритті перебували діти, та медичні заклади.