Ракетний удар по Сумах: у лікарні померла жінка, яка постраждала від атаки

Росіяни завдали терористичного удару по Сумах зранку 8 вересня. На жаль, у лікарні померла жінка, яка постраждала від ракетної атаки.

Унаслідок атаки постраждало четверо людей, з яких двоє – врятували з-під завалів. Рятувальники до вечора продовжували розбирати завали та ліквідовували наслідки терористичного акту росіян.

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У лікарні померла постраждала

В ОВА повідомили, що у лікарні померла постраждала унаслідок ракетної атаки. Її травми виявилися несумісними з життям.

Вчора в лікарні померла мешканка міста Суми, яка отримала травми внаслідок ворожого ракетного удару по приватному сектору обласного центру. Наші співчуття рідним і близьким загиблої,

– мовиться у повідомленні ОВА.

Удар по Сумах 8 вересня: що відомо

Близько 05:30 ранку 8 вересня росіяни атакували Суми крилатою ракетою, яка влучила у приватний сектор. Пошкоджено щонайменше 8 транспортних засобів та 20 домоволодінь, один з житлових будинків зруйновано вщент. На місці події працювали усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу. Наразі невідомо, якою саме ракетою окупанти атакували обласний центр.

З-під завалів вдалося врятувати 2 осіб – чоловіка (1953 року народження) та жінку (1958 року народження). Загалом постраждало 4 людини.

Рятувальники також опублікували щемливі кадри порятунку песика після ракетної атаки й у дописі наголосили, що кожне життя важливе. Він також опинився під завалами будівель у Сумах.

Близько 20:00 8 вересня рятувальники закінчили ліквідовувати наслідки російської терористичної атаки. Здійснено очищення територій приватних домоволодінь від залишків будівельних конструкцій. За допомогою спеціального матеріалу відновлено 58 квадратних метрів покрівель житлових будинків, а також закрито плівкою та іншими будівельними матеріалами 42 вікна.

Загалом над ліквідацією наслідків ракетного удару працювали 52 рятувальники.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та сім'ї загиблої