Пережила десяток операцій: як почувається 16-річна Єва, яка постраждала через атаку по Тернополю
- 16-річна Єва з Тернополя перенесла понад 10 операцій після ракетного удару 19 листопада, і їй ще проведуть реконструкцію руки.
- Її сестра загинула, а бабуся, заслужена артистка України, була поранена під час тієї ж атаки.
У лікарні в Тернополі успішно проходить лікування дівчинка Єва, яка постраждала під час ракетного удару по місту, що стався 19 листопада. 16-річна дитина пережила багато операцій, завдяки яким вдалося зберегти її життя.
Про це пишуть у Департаменті охорони здоров'я Тернопільської ОВА. Дівчинка відновлюється після важких поранень.
Як Єва Унольт з Тернополя лікується після російської атаки?
16-річна дівчинка до лікарні потрапила з важкими травмами. Її будинок Росія зруйнувала під час атаки 19 листопада. З того часу лікарі зробили велику роботу, щоб дівчинка одужала й повноцінно жила.
З того часу Єва перенесла понад 10 складних операцій. Медики проводили втручання так, щоб зберегти життя дитини та її кінцівки. Тепер на Єву чекає ще одне важливе лікування – лікарі проведуть реконструкцію її руки. Як зазначив лікар ортопед-травматолог Сергій Гаріян, завдяки цьому, ймовірно, вдасться відновити функціонування руки.
Під час перебування в лікарні Єву підтримували всі, хто хотів, щоб вона жила. Крім того, до неї завітав з подарунками голкіпер футбольного клубу "Шахтар" та збірної України Андрій П’ятов.
Його візит став важливим моральним поштовхом і ще одним доказом: у найважчі моменти українці поруч. Дякуємо лікарям за професіоналізм і витримку, а всім, хто підтримує Єву — за людяність і небайдужість. Попереду ще шлях відновлення, проте ми віримо що Єва все зможе,
– йдеться в повідомленні.
До слова, сестричка Єви Адріана після ракетного удару по Тернополю теж потрапила до лікарні, але лікарі не встигли їй допомогти. Мама дівчат Олена Унольт загинула на місці. Бабуся дівчаток – заслужена артистка України Людмила Червінська – була поранена.
Що відомо про ракетний удар по Тернополю 27 листопада?
Росія завдала удару по Тернополю вранці 19 листопада 2025 року. У житлові багатоповерхівки були прямі попадання. Спеціалісти поліції та ДСНС розбирали завали, евакуйовували людей і шукали постраждалих під уламками. Правоохоронці разом із рятувальниками допомагали жителям вийти з пошкоджених квартир.
Кількість жертв через атаку зросла до 38 людей, серед яких щонайменше 8 дітей. 94 людини були поранені, а ще кілька десятків вважалися зниклими безвісти. Російські сили атакували місто безпілотниками та ракетами.
8 грудня офіційно підтвердили загибель 4-річної Софії Попик та її 35-річної мами Тетяни внаслідок ракетного удару. Їх вважали безвісти зниклими, але після тривалих пошуків і ДНК-експертизи вдалося знайти їхні тіла серед загиблих.