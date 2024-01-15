У Червоному морі в американське цивільне судно влучила ракета: це могла бути помста хуситів

Велика Британія заявила, що цивільне судно Gibraltar Eagle у Червоному морі зазнало ракетної атаки поблизу узбережжя південного Ємену. Там припускають, що це була відповідь хуситів за удари США по їхніх військових позиціях.

У Червоному морі ракета влучила у вантажне судно, яка належить Сполученим Штатам. Про це повідомили у британській морській компанії Ambrey.

Дивіться також Понад 150 ракет та 30 локацій: у США уточнили деталі масованого удару по хуситах

Чи є постраждалі

За повідомленням компанії, внаслідок удару ракетою по балкеру Gibraltar Eagle на борту спалахнула пожежа. Однак попри це, обійшлося без постраждалих. Ба більше, судно залишилося на ходу.

Також, як повідомив капітан ураженого балкера, ракетою вдарили згори по лівому борту судна в 95 морських милях на південний схід від міста Адена на півдні Ємену.

Крім того, в Ambrey зазначили, що напад на Gibraltar Eagle був відповіддю хуситів на удари США по їхніх військових об'єктах у Ємені. Розслідування обставин інциденту триває.

Восени 2023 роки єменські хусити, які у війні Ізраїлю та ХАМАС підтримують бойовиків, відкрито заявили про "полювання" на судна

США та Британія вдарили по хуситах: що відомо

, які мають зв'язок з Ізраїлем або прямують до його портів.

12 січня вночі США та Велика Британія атакували Ємен. Союзники вдарили по військових об'єктах, пов'язаних із хуситами. Йдеться, зокрема, про центри виробництва дронів і склади зі зброєю.

Крім того, під ударом опинилися:

військова база Кахлан у провінції Саада;

авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани;

район аеропорту міста Ходейда на Червоному морі;

аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному куті Ємену;

аеродром міста Аббс.

Відомо, що для проведення цієї операції американці і британці використовували винищувачі та ракети "Томагавк".

Джо Байден заявив, що удари по хуситах завдали за його вказівкою. Президент США назвав їх прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.

За словами американця, понад 50 країн постраждали від 27 нападів на міжнародне комерційне судноплавство. Найбільший напад стався 9 січня. Тоді хусити вдарили ракетами та дронами по південному району Червоного моря, де проходили "десятки торгових суден".