Скільки життів забрав удар росіян по ТЦ в Кременчуку: мер опублікував важливе уточнення
Джерело:Віталій Малецький
Збройні сили Росії наприкінці червня ракетою атакували ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Унаслідок трагедії відомо про 21 загиблу людину.
Одна людина досі вважається зниклою безвісти
Мер Кременчука Віталій Малецький роз'яснив дані щодо загиблих і зниклих безвісти внаслідок кривавого удару російських окупантів. Він розповів, що в перші години трагедії одночасно відбувалось два окремих процеси.
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Перший процес – це пошук і вилучення тіл загиблих з-під уламків ТЦ "Амстор".
Спершу їх було 18, більшість тіл були обгорілими і їх неможливо було опізнати інакше, як за експертизою ДНК,
– повідомив мер.
Щодо другого процесу, то як розповів Віталій Малецький, поліція збирала заяви від громадян про їхніх зниклих родичів. Кількість заяв про зниклих безвісти склала 21.
Завдяки проведенню ДНК-експертиз та роботі слідчих 20 тіл було ідентифіковано. На жаль, це і є ті зниклі безвісти, заяви про яких залишили родичі. Ще одна людина померла у лікарні, її було ідентифіковано першою серед усіх жертв,
– розповів кременчуцький мер.
Таким чином загальна кількість загиблих станом на 4 липня становить 21 людину. Ще одна людина досі вважається зниклою безвісти.
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Що відомо про ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуку
- Збройні сили Росії вдень 27 червня завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку. Унаслідок удару виникла пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.
- Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у ТРЦ влучили 12-метровою ракетою Х-22. Їх запустили з території Курської області. Такими ж ракетами окупанти вдарили по Сергіївці на Одещині.
- Вибухова хвиля у Кременчуку була надзвичайно сильною, про що свідчать кадри, які опублікувала СБУ. Також українські правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які завдали удару.
- Світові лідери засудили терористичний акт з боку Росії. Натомість у Кремлі без успіху спробували перекласти відповідальність на Україну.
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