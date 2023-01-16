Герасимову треба звітувати, – Ступак припустив, чому Росія завдала масованого удару

Масований ракетний удар по Україні, який відбувся 14 січня вразив інфраструктурні та цивільні об’єкти. З кожним таким обстрілом українці та європейці більше об’єднуються та розуміють, що ніяких справ з росіянами мати не можна.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, результати вчорашнього обстрілу для командувача окупаційних військ Валєрія Гєрасімова не свято, а повсякденна робота, за яку він звітує вищому керівництву.

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Для росіян це повсякденність

Іван Ступак пояснив, що головний ідеолог масованих ракетних атак по Україні Сєргєй Суровікін залишається в системі окупаційних військ, працює заступником Герасімова, тому всі його ідеї залишаються й надалі.

Вони "працюють", їм треба показувати результат. Навіть тому ж самому Гєрасімову потрібно звітувати перед Михайлом Івановичем, показувати, що було зроблено, до чого дійшли,

– сказав Іван Ступак.

За словами колишнього співробітника СБУ, кожен такий обстріл ще більше об'єднує українців та європейців, які розуміють, що з росіянами жодних справ мати не можна. Навіть, якщо теоретично хтось роздумує домовитись про нафту й газ, після таких обстрілів вони відмовляються від цього.

Можливо в Кремлі десь побачили ефективність цих ракетних ударів й сказали: "о, давай ще насипай", тобто вони якусь свою мету переслідують, поки що, вона не зрозуміла,

– сказав Іван Ступак.

Під час висвітлення цих обстрілів у своєму медіапросторі, росіяни використовують подвійну стратегію. По-перше, вони обстрілюють Україну, а по-друге, у випадку влучання в житлові будинки, звинувачують українську ППО та дискредитують українську оборону.

За словами Ступака, росіяни таким чином дають "харчування" своєму населенню, мовляв, це ж "укропи" самі себе, ось вони знову це зробили.

Іван Ступак зазначив, що для протидії цьому потрібно, щоб блогери, які мають декілька мільйонів підписників не звинувачувало в цьому українську ППО. Натякаючи на радника Офісу Президента України Олексія Арестовича, експерт Українського інституту майбутнього сказав, що в цьому випадку Арестович спрацював на користь Росії.

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Окрім цього, потрібно більше показувати західним партнерам матеріалів, які підтверджують, що це були прямі влучання.

Всі ці матеріали світлини, відео, вони всі, як вода точить камінь європейську невпевненість та підсилюють позицію надання Україні зброї,

– сказав Ступак.

Іван Ступак розповів, що усі відповідальні за постачання зброї перед підписанням відповідних документів думають про наслідки. Якщо вони чітко розуміють, для чого це й від чого може вберегти, у них більше впевненості про необхідність постачання зброї.

Чи можна зупинити удари по цивільних

На думку Ступака, на цьому етапі війни, єдине, що могло б зупинити росіян вчиняти удари по цивільним об'єктам – це розуміння наслідків, а саме передача Україні західної зброї після кожного такого удару.

Якщо вони зрозуміють причинно-наслідковий зв'язок і те, що Україна отримує зброю конкретно після таких ударів, то це може їх зупинити.

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