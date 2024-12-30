Хлопчик, що вижив після ракетного удару по Вінниці, зняв маску проти рубців, яку носив два роки

Хлопчик, який вижив після ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року, Роман Олексів, зняв спеціальну блакитну маску, яку носив два роки. Вона допомагала запобігти утворенню рубців після тяжких травм.

Це тало знаковим завершенням чергового етапу його лікування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Олексіва у Instagram.

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Який наразі стан у хлопчика

Батько Романа, Ярослав Олексів, поділився новими фотографіями сина без маски.

Того дня Роман із мамою, 29-річною Галиною, чекав у Вінниці на прийом лікаря, коли російські ракети вразили центр міста. Галина загинула разом із лікарем та ще 25 людьми.

Роман вижив, попри те, що отримав опіки 45% тіла й пошкодження внутрішніх органів. Все його тіло було обпалене. Він повз по гарячому камінню, через що сильно обпік ноги та сідниці.

Після трагедії хлопчик переніс 27 операцій і понад 100 днів провів у реанімації в Дрезденській університетській клініці. Там він почав носити компресійний одяг і маску, які допомагали готувати шкіру до подальших процедур.

Лікарі не вірили, що Роман зможе ходити, але завдяки наполегливості він довів протилежне. Згодом хлопчик повернувся до навчання, занять із бальних танців і гри на баяні.

От прийшов час, коли синя маска залишається спогадом про той період нашого життя. Тепер наші реабілітації виглядають і виглядатимуть інакше. Подумки ми вже вдома в Україні. Сподіваємося, незабаром це станеться насправді. Там розпочнеться нова сторінка – життя, одужання і мрій!

– зазначив батько хлопчика.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року російська атака на Вінницю забрала життя щонайменше 20 осіб, а понад 50 отримали тяжкі поранення. Серед загиблих була 4-річна Ліза, яка разом із мамою йшла до логопеда.