Росіяни влучили у багатоповерхівку у Запоріжжі: все, що відомо про цинічний ракетний удар

Російські військові здійснили черговий терористичний акт. Вони завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок цього руйнувань зазнав цілий під'їзд будинку.

24 Канал зібрав усю відому інформацію щодо ракетного удару по Запоріжжю у ніч проти 2 березня. Дізнайтеся, що відомо про наслідки атаки, жертв і постраждалих у матеріалі.

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Окупанти атакували вночі

Ми розповідатимемо про атаку по Запоріжжю у форматі хронології. Намагатимемося погодинно розповісти, що відбувалося у місті та що відомо зараз.

Троє людей загинуло

В Запорізькій області пролунали повітряні тривоги. Оскільки ворог атакує її ракетами типу С-300, то часто прильоти можуть фіксувати ще до сирен. Цього разу вибухи були практично відразу.Моніторинговий канал Monitor повідомив про те, що у Запоріжжі пролунали вибухи.Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв підтвердив , що у місті стався приліт. За його словами, в одному з районів міста "руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок".Monitor зазначив, що попередньо атаку окупанти здійснили з ЗРК С-300.Анатолій Куртєв поділився актуальними відомостями. Він зауважив, що російські військові практично повністю зруйнували 5-поверхівку. На той момент було відомо про те, що під завалами залишаються люди. Попередньо загинуло двоє людей.

Росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Запоріжжі / Фото з телеграму Куртєва

Росіяни – це армія мразот, яка здатна лише обстрілювати спляче місто та тероризувати мирних людей. Їм ніколи не буде прощення за це,

– підкреслив Куртєв.

У ДСНС повідомили , що внаслідок ракетного удару зруйнований цілий під'їзд 5-поверхівки. Вдалося врятувати 8 людей, ще 20 – евакуйовано. З-під завалів деблокували одного загиблого.Актуалізована інформація від ДСНС. На цей момент стало відомо про врятованих 9 людей, зокрема вагітну жінку. Загалом з-під завалів деблокували 2 загиблих.

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами / Фото ДСНС

ДСНС продовжує рятувально-пошукову операцію: дивіться відео

Свіжа інформація від ДСНС. Відомо, що врятувати вдалося 11 людей. Також психологи надали допомогу 20 людям. Пошуково-рятувальні роботи тривають.У поліції зазначили , що попередньо росіяни атакували Запоріжжя ракетами типу С-300. Внаслідок атаки зруйновані понад 10 квартир з 2 по 5 поверхи. За даними правоохоронців, двоє людей загинуло та ще шестеро зазнали поранень та були госпіталізовані.

Правоохоронці працюють на місці влучання / Фото Нацполіції

Оновлення від ДСНС . На щастя, кількість жертв і постраждалих не зросла. За наявними даними, з 20 евакуйованих 3 людей госпіталізували з травмами. Проведення рятувально-пошукових робіт триває. На місці влучання чергують 2 бригади швидкої допомоги.У ДСНС уточнили , що з 11 врятованих людей до лікарень госпіталізували 4. Рятувальники наголошують, що пошукові роботи тривають у цілодобовому режимі.Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар. Він зазначив, що зруйновані 3, 4 та 5-й поверхи будинку. Також глава держави підкреслив, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов'язково відповідатимуть за все,

– підкреслив він.

Зеленський показав, що залишилося від будинку: дивіться відео

На жаль, кількість жертв зросла. Про це під час телемарафону розповів Анатолій Куртєв.

На цей час відомо про трьох загиблих. Станом на 08:00 врятували 11 людей,

– зазначив Куртєв.

Секретар Запорізької міської ради додав, що евакуювали ще 31 людину. 7 людей госпіталізували. Троє з них у дуже важкому стані, а ще четверо – середньої тяжкості, зокрема жінка при надії, котра на шостому тижні вагітності.

Глава ОП Андрій Єрмак підкреслив , що окупанти поцілили у багатоповерхівку, коли люди спали у своїх домівках. Він вкотре нагадав, що для загарбників житлові будинки – "військові цілі". Водночас він наголосив, що розплата для терористів буде.Анатолій Куртєв додав , що на місці трагедії продовжують свою роботу профільні служби та волонтери. Все ще тривають оперативно-рятувальні роботи. Люди отримують всю необхідну допомогу.

На місці трагедії продовжують працювати рятувальники і волонтери / Фото з телеграму Куртєва

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