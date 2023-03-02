Росіяни влучили у багатоповерхівку у Запоріжжі: все, що відомо про цинічний ракетний удар
Російські військові здійснили черговий терористичний акт. Вони завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок цього руйнувань зазнав цілий під'їзд будинку.
24 Канал зібрав усю відому інформацію щодо ракетного удару по Запоріжжю у ніч проти 2 березня. Дізнайтеся, що відомо про наслідки атаки, жертв і постраждалих у матеріалі.
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Окупанти атакували вночі
Ми розповідатимемо про атаку по Запоріжжю у форматі хронології. Намагатимемося погодинно розповісти, що відбувалося у місті та що відомо зараз.01:33. В Запорізькій області пролунали повітряні тривоги. Оскільки ворог атакує її ракетами типу С-300, то часто прильоти можуть фіксувати ще до сирен. Цього разу вибухи були практично відразу.01:34. Моніторинговий канал Monitor повідомив про те, що у Запоріжжі пролунали вибухи.02:10. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв підтвердив, що у місті стався приліт. За його словами, в одному з районів міста "руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок".02:14. Monitor зазначив, що попередньо атаку окупанти здійснили з ЗРК С-300.
Троє людей загинуло04:25. Анатолій Куртєв поділився актуальними відомостями. Він зауважив, що російські військові практично повністю зруйнували 5-поверхівку. На той момент було відомо про те, що під завалами залишаються люди. Попередньо загинуло двоє людей.
Росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Запоріжжі / Фото з телеграму Куртєва
Росіяни – це армія мразот, яка здатна лише обстрілювати спляче місто та тероризувати мирних людей. Їм ніколи не буде прощення за це,
– підкреслив Куртєв.
Рятувальники продовжують шукати людей під завалами / Фото ДСНС
ДСНС продовжує рятувально-пошукову операцію: дивіться відео06:51. У поліції зазначили, що попередньо росіяни атакували Запоріжжя ракетами типу С-300. Внаслідок атаки зруйновані понад 10 квартир з 2 по 5 поверхи. За даними правоохоронців, двоє людей загинуло та ще шестеро зазнали поранень та були госпіталізовані.
Правоохоронці працюють на місці влучання / Фото Нацполіції
Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов'язково відповідатимуть за все,
– підкреслив він.
Зеленський показав, що залишилося від будинку: дивіться відео08:31. На жаль, кількість жертв зросла. Про це під час телемарафону розповів Анатолій Куртєв.
На цей час відомо про трьох загиблих. Станом на 08:00 врятували 11 людей,
– зазначив Куртєв.
Секретар Запорізької міської ради додав, що евакуювали ще 31 людину. 7 людей госпіталізували. Троє з них у дуже важкому стані, а ще четверо – середньої тяжкості, зокрема жінка при надії, котра на шостому тижні вагітності.
На місці трагедії продовжують працювати рятувальники і волонтери / Фото з телеграму Куртєва
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