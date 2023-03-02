Влучили у будинок з С-300: прокуратура розповіла деталі трагедії у Запоріжжі

Російські військові вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю. В Офісі генпрокурора розповіли деталі чергового терористичного акту, який скоїли за вказівкою Кремля.

Нагадуємо, що близько 02:00 2 березня російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про нього стало відомо практично відразу після оголошення повітряної тривоги.

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Що відомо про атаку

В Офісі генпрокурора зазначають, що приліт зафіксували близько 01:30. Окупанти обстріляли один з житлових кварталів Запоріжжя. За попередньою інформацією, ворог атакував місто з ЗРК С-300. Ракета поцілила у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок цього частина його завалилася.

Правоохоронці зазначають, що попередньо відомо про чотирьох загиблих. Ще восьмеро людей зазнали поранень. За даними Офісу генпрокурора, п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти, зокрема дитина.

Вибуховою хвилею й уламками пошкоджено також багатоповерхові будинки, розташовані поблизу місця влучання. Також посікло автівки, припарковані неподалік.

Наразі на місці події продовжують свою роботу слідчі. Крім того, триває пошуково-рятувальна операція. Тож кількість жертв і постраждалих може зрости.

З-під завалів дістали вагітну жінку

Нагадаємо, що рятувальникам з-під завалу вдалося вивільнити вагітну жінку. Як розповів пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, вона на шостому тижні вагітності. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.

На терористичний удар відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що російські загарбники атакували центр міста. Що стосується самої багатоповерхівки, то, за словами глави держави, зруйновано 3, 4 та 5 поверхи.

Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов’язково відповідатимуть за все,

– зазначив Зеленський.

Глава ОП Андрій Єрмак наголосив на тому, що російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці тоді, коли мирні мешканці спали у своїх оселях. Він підкреслив, що для загарбників житлові будинки – теж "військові цілі". І додав, що на терористів очікує розплата.