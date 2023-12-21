Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Запоріжжя: в ОВА розповіли, чи є постраждалі

21 грудня надвечір окупанти атакували Запоріжжя. Місцева влада розповіла, що відомо про наслідки чергового злочину загарбників.

Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. В ОВА розповіли, куди поцілили окупанти.

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Куди вдарив ворог

Так, відповідно до інформації, наданої місцевою владою, ракетний обстріл міста ворог здійснив о 18:38. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.

Поки повідомлення щодо наявності потерпілих не надходила. Тип ракети, яку використав противник проти мирних громадян, встановлюється.

: У міській владі повідомили, що внаслідок дії вибухової хвилі вилетіли вікна в закладі освіти, зруйновано три гаражі в одному із гаражних кооперативів та ще сім гаражів пошкоджено. Також ушкодження зазнала лінія високовольтних електромереж. За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав.

Слід зазначити, що на Запоріжжі протягом доби кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Скільки ракет випустила Росія з початку великої війни

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні понад 7 400 ракет різних типів. Сили та засоби ППО змогли збити близько 1 600 ракет. Також військовий уточнив, що окупанти вже використали близько третини усіх ракет типу С-300 й С-400 та близько 900 балістичних ракет "Іскандер-М".

Ворог неодноразово атакує мирних жителів Запоріжжя