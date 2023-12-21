Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Запоріжжя: в ОВА розповіли, чи є постраждалі
Джерело:Запорізька ОВА
21 грудня надвечір окупанти атакували Запоріжжя. Місцева влада розповіла, що відомо про наслідки чергового злочину загарбників.
Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. В ОВА розповіли, куди поцілили окупанти.
Дивіться також Яку заміну Кримському мосту готують росіяни: військове зведення від Світана
Куди вдарив ворог
Так, відповідно до інформації, наданої місцевою владою, ракетний обстріл міста ворог здійснив о 18:38. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.
Поки повідомлення щодо наявності потерпілих не надходила. Тип ракети, яку використав противник проти мирних громадян, встановлюється.Оновлено: У міській владі повідомили, що внаслідок дії вибухової хвилі вилетіли вікна в закладі освіти, зруйновано три гаражі в одному із гаражних кооперативів та ще сім гаражів пошкоджено. Також ушкодження зазнала лінія високовольтних електромереж. За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав.
Слід зазначити, що на Запоріжжі протягом доби кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.
Скільки ракет випустила Росія з початку великої війни
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні понад 7 400 ракет різних типів. Сили та засоби ППО змогли збити близько 1 600 ракет. Також військовий уточнив, що окупанти вже використали близько третини усіх ракет типу С-300 й С-400 та близько 900 балістичних ракет "Іскандер-М".
Ворог неодноразово атакує мирних жителів Запоріжжя
- Так, вночі 18 жовтня цього року окупанти запустили по житлових кварталах Запоріжжя 6 ракет. Одна із них влучила у багатоповерховий будинок. Тоді загинуло 5 людей. Серед жертв – дві сімейні пари: 56-річний Олександр та 54-річна Лілія Клименки, а також молоде подружжя 23-річного Данила Коваленка та 20-річної Діани Гайдукової.
- Вранці 15 листопада ворог обстріляв цивільну інфраструктуру одного з населених пунктів Запорізького району. Як наслідок один чоловік загинув, семеро зазнали поранень.
- 28 листопада противник атакував обласний центр та інші населені пункти області ракетами: "Іскандером-К" та "Калібром". Одна із ракет зруйнувала будівлю підприємства, а інша впала на відкритій місцевості на околиці міста. Внаслідок другого удару ракетою поранень зазнали двоє цивільних осіб.