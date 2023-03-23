Як поліцейські рятували людей після удару по Запоріжжю: незламні кадри

Російські окупанти 22 березня завдали терористичний удар по Запоріжжю. Ворог влучив у 2 дев'ятиповерхових будинки. У патрульній поліції показали, як рятували людей у перші хвилини після вибуху.

У США вже заявили, що російський удар, вочевидь, був спрямований саме на цивільних. Це – сценарій країни-терористки.

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Олексій Білошицький – перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції – опублікував кадри, зняті невдовзі після терористичної атаки.

Патрульні поліцейські разом з іншими службами працювали на місці трагедії та надавали постраждалим необхідну допомогу.

Інспектори допомагали деблокувати людей з-під завалів, першочергово надавали домедичну допомогу важкопораненим, евакуйовували зі зруйнованих помешкань людей та супроводжували у безпечне місце, оскільки існувала небезпека повторного удару,

– розповів Білошицький.

Окрім того, він додав, що екіпажі патрульних охороняють місце події, а також – регулюють дорожній рух на ускладнених ділянках.

Людей закликали не ігнорувати повітряні тривоги. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

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