Не було і 20: помер юнак, що постраждав внаслідок удару по Запоріжжю

22 березня російські терористи вчинили черговий теракт, атакувавши ракетами житловий будинок у Запоріжжі. Раніше було відомо про одного загиблого.

26 березня стало відомо, що кількість жертв, на жаль, збільшилась. Внаслідок атаки помер 19-річний юнак.

До теми У Запоріжжі було пряме влучання, після збиття інші наслідки, – військовий експерт про трагедію

Хлопець помер у лікарні

Зазначають, що у результаті ракетного удару у юнака була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі дві доби боролися за життя постраждалого, але врятувати його не вдалося.

Нагадаємо, що у день атаки в лікарні помер 48-річний Олександр Самарський. Чоловік разом з дружиною та донькою втік з рідного окупованого села у Запорізькій області. У Запоріжжі вони винаймали квартиру.

Внаслідок ракетного удару постраждали 34 людини, серед з них – 3 дітей.

Що відомо про обстріл Запоріжжя