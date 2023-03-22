"Сиділи з мамою на кухні": мешканець будинку в Запоріжжі розповів про перші миті після удару

22 березня 2023, 17:00
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Мешканець будинку в Запоріжжі, куди влучила російська ракета, показав перші секунди після вибуху. У момент ракетного удару чоловік разом із мамою були вдома, на кухні.

Відео волонтер, хірург Станіслав Стойков опублікував у себе в соцмережах, інформує 24 Канал. 

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"Сиділи з мамою на кухні", – каже чоловік. А потім в будинок поцілила ракета. У квартирі повибивало вікна. 

Коли чоловік знімав наслідки вибуху, пролунав другий.

Мешканець розповів про перші секунди після вибуху: відео 

Коротко про удар по Запоріжжю 

  • Близько 11:20 жителі Запоріжжя повідомили про перші вибухи. 
  • За даними ДСНС, у результаті атаки сталося часткове руйнування торців двох дев'ятиповерхових житлових будинків. На місцях працюють екстрені та профільні служби міста.
  • У сусідньому багатоповерховому будинку, який зазнав пошкоджень, почався витік газу. Фахівці працюють над вирішенням проблеми.
Увага! Внаслідок трагедії відомо про одну загиблу людину, яка померла в лікарні. За даними Запорізької ОВА, постраждали 17 людей, серед яких двоє дітей.
Автор: Анастасія Лукашевська