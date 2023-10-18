Побачив, що у мене рани на руках, – очевидці про удар по будинку в центрі Запоріжжя
Джерело:Суспільне
Вночі 18 жовтня російські загарбники завдали ракетного удару по будинку у Запоріжжі. Очевидці розповіли про момент обстрілу і що вони бачили.
Станом на ранок відомо, що кількість загиблих зросла до 2 осіб, поранених – до 3. Ще 3 людей вважаються безвісти зниклими.
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Очевидці розповіли про удар по будинку в Запоріжжі
Один з очевидців розповів, що російська ракета влучила в сусідську квартиру, в якій жило молоде подружжя. Наразі їх шукають під завалами.
Прокинувся від удару і від крику дружини: її ноги були у склі. Я її обтрусив і потім побачив, що і у мене рани на руках,
– розповів чоловік.
Жителька пошкодженого будинку Владислава дуже злякалася вибухів. Їй довелося в одній піжамі бігти вулицею до укриття.
"Це жахливо. Я навіть не можу описати... Почули перший вибух, але такий, не дуже гучний, пішли до коридору, там сиділи. Потім почули дуже гучний звук, все затряслося, почули як вилітають вікна, ми злякалися, в піжамах вибігли на подвір'я і вже по уламках добігли до підвалу, в нас є укриття в будинку, ми сиділи там перший час", – розповіла жінка.
Ще один постраждалий житель будинку Олексій розповів, що в його квартирі повибивало рами, балкони, вхідні двері та повалило меблі. За його словами, він з дружиною були в істериці та шоці.
Почали прибирати, я спустився на подвір'я, дружина прибирала. Якось закрили вікна у квартирі. Вийшли у двір і нам сказали збиратися, взяли найнеобхідніше: гроші, паспорт. У нас там документи залишилися, коти,
– розповів Олексій.
Ракетний удар по Запоріжжю 18 жовтня: що відомо
- Як розповіли в ОВА, вночі 18 жовтня ворог завдав 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Один з ударів припав на багатоповерховий будинок у центральній частині міста. Щонайменше 1 людина загинула та 2 зазнали поранень. Пошкоджено 8 квартир. Жителів будинку евакуювали.
- Згодом в ОВА підтвердили, що внаслідок ракетного удару одна людина загинула, троє поранених, ще троє безвісти зниклі. Попередньо, постраждали 2 під'їзди, 8 квартир.
- Попередньо, росіяни обстріляли місто з С-300. Одна ракета поцілила в багатоповерхівку, інша – позаду неї.
- Станом на ранок відомо, що кількість загиблих зросла до 2, поранених – до 3, ще 3 осіб вважаються безвісти зниклими. Жителів евакуювали в безпечне місце, зігріли, надали психологічну та іншу допомогу.