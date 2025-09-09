Удар прокоментував Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, передає 24 Канал.

Чому Росія вдарила по американському заводу в Україні?

Під час спілкування з журналісткою Володимира Зеленського запитали, чи вважає він, що Росія навмисне вдарила по американському підприємству на території України.

Глава держави відповів, що ніхто не може достеменно знати мотиви Володимира Путіна, однак "він добре знає, що робить". Президент України звернув увагу на відстань від фронту до атакованого об'єкта і наголосив, що воно не мало жодної військової приналежності.

Звідси відстань від фронту – 1 000 кілометрів, навіть трохи більше…Це не та територія, по якій зазвичай б'ють. Тут взагалі немає військових, я маю на увазі, заводів, ліній із виробництва безпілотників чи засобів РЕБ,

– сказав український лідер.

За словами президента Зеленського, підприємство виробляло, зокрема, кавомашини. Він наголосив, що це не може бути небезпекою для Росії, яка має другу за величиною армію у світі.

На думку гаранта держави, такий удар може бути радше "посланням" від росіян.

Що відомо про атаку на підприємство США в Україні?