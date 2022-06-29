Окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівці у Миколаєві: все, що відомо

Вранці 29 червня росіяни вчергове завдали ракетного удару по Миколаєву. Прилетіло у житлову багатоповерхівку. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Загалом росіяни випустили по Миколаєву 8 ракет. Все, що відомо про трагедію, читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Важливо У ДСНС показали наслідки ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві

Багатоповерхівка – зруйнована

Жителі Миколаєва почули вибухи після 07:00. Згодом влада підтвердила: по місту були "прильоти". На місце події вирушили медики та рятувальники – ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.

Внаслідок атаки в одному під'їзді зруйновані квартири з третього по п'ятий поверх. Там спалахнула пожежа. У сусідніх будинках ударна хвиля повибивала вікна.

Окупанти вдарили по багатоповерхівці / Фото ДСНС:

Кількість жертв зростає

Спочатку повідомляли про двох загиблих та трьох постраждалих, але потім ці цифри зросли. Станом на 11:00 відомо, що загинули четверо людей, п'ятеро зазнали поранення. Постраждалих госпіталізували, їм надають допомогу.

Рятувальники розбирають завали, триває пошукова операція.

Поруч не було жодних військових об'єктів

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що росіяни вдарили по спальному району міста. Поруч не було ні військових баз, ні жодних індустріальних об'єктів. Там є тільки багатоповерхівки.

Чиновник зазначив, що окупанти вдарили по панельному радянському будинку.