Ракетний удар по будинку в Умані, у Дніпрі загинули жінка та дитина: хронологія 429 дня війни
28 квітня 2023, 07:17Читать новость на русском
Уже 429 доба повномасштабної війни. Вночі 28 квітня російські терористи обстріляли Україну ракетами. Ворог влучив у цивільну інфраструктуру. На жаль, є жертви.
Про головні події 28 квітня, боротьбу українців з російським агресором та нові воєнні злочини окупантів розповідає 24 Канал.
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