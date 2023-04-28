Ракетний удар по будинку в Умані, у Дніпрі загинули жінка та дитина: хронологія 429 дня війни

Уже 429 доба повномасштабної війни. Вночі 28 квітня російські терористи обстріляли Україну ракетами. Ворог влучив у цивільну інфраструктуру. На жаль, є жертви.

Про головні події 28 квітня, боротьбу українців з російським агресором та нові воєнні злочини окупантів розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Удар по багатоповерхівці Умані та вибухи в Києві: що відомо про нічну атаку окупантів

У КМВА розповіли, що над Києвом наші захисники знищили 11 крилатих ракет та 2 безпілотники. Попередньо, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано.Очільник Черкаської ОВА Табурець повідомив, що внаслідок обстрілу в Умані постраждали 5 людей. Вони перебувають у лікарніВ областях почали оголошувати відбій тривоги.Внаслідок атаки по Дніпру загинула жінка та 3-річна дитина. Про це повідомив мер Борис Філатов.Очільник Черкаської ОВА розповів, що в Умані зафіксовано два влучання російських ракет. Зокрема, у багатоповерхівку та складські будівлі.Начальник сектору комунікації Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк повідомила, що в Умані ворожа ракета потрапила в житловий будинок.

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Умані: дивіться відео

ЗМІ повідомляють про "приліт" у багатоповерхівку в Умані.КМВА повідомила про роботу ППО над столицею. Жителів Києва попросили зберігати спокій та залишатися в укриттях. За декілька хвилин звуки вибухів знову прозвучали в області.Низка гучних вибухів у Києві.Звуки вибухів пролунали на Черкащині.Вибухи на Миколаївщині.Місцеві пабліки повідомили про вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області.Повітряна тривога по всій Україні. У КМВА попередили про небезпеку ракетної атаки. Закликав перебувати в укриттях і мер Кременчука Віталій Малецький.Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування наземних пускових установок ОТРК "Іскандер" / ЗРК С-300 зі Сходу.У багатьох областях України пролунала повітряна тривога.У Чехії вчителька Мартіна Беднаржова постане перед судом через свої скандальні висловлювання. Жінка заперечувала війну Росії з Україною, виправдовувала геноцид та поширювала абсурдні заяви про "нацистів-українців".Збройні сили Данії підтвердили, що російський корабель є перебував біля Північного потоку" за чотири дні до вибуху.