Подружжя вибуховою хвилею викинуло з будинку, – мер Золочева розповів моторошні деталі трагедії

Уночі проти 9 березня російські окупанти вдалися до чергової масованої атаки по Україні. У селі Велика Вільшаниця Золочівської громади близько 4 години ранку впала ворожа ракета.

Внаслідок трагедії загинуло 5 місцевих мешканців. Про це 24 Каналу розповів мер Золочева Ігор Гриньків.

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Через ракетну атаку ворога загинуло 5 цивільних

Ракета вщент зруйнувала 2 житлових будинки. В одному з них 2 людини загинули, в іншому – 3. Рятувальна операція тривала до близько 8:30.

Ми сподівалися знайти під завалами живих, але, на жаль, усі наші односельці загинули,

– повідомив мер Золочева.

Окрім того, пошкоджені сусідні будинки, зокрема постраждали вікна, двері та дахи помешкань. Наразі на місці працює спеціальна комісія, яка вимірює пошкодження, щоб зрозуміти, яких збитків завдала чергова цинічна атака російських окупантів.

Подружжя викинуло з будинку вибуховою хвилею

Відомо, що рятувальники одразу локалізували пожежу на місці падіння ракети. Наразі під завалами більше немає людей. Однак їх ще повністю не розібрали, оскільки там купи цегли.

"З одного з будинків подружжя викинуло вибуховою хвилею. Жінку виявили в саду біля будинку, а чоловіка – під завалами біля господарської будівлі", – повідомив Гриньків.

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Це вже друга атака на Золочів

"Це вже друга атака на нашу громаду. Минулого року внаслідок ракетного обстрілу у нас було знищено цегельний завод на вулиці Тернопільській в Золочеві", – зазначив мер Золочева.

Під час минулої атаки цегельний завод було дуже сильно пошкоджено. Роботи щодо його відновлення тривали кілька місяців і зараз він повністю працює. На щастя, внаслідок попереднього удару не було загиблих.

Так, тоді люди перебували в укриттях і змогли уберегтися від ракетної атаки. Однак загарбники вдаються до дедалі жорстокіших дій і атакують мирних громадян вночі, коли всі сплять.

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