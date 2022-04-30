Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ й авіація на Півдні 23 рази за день уражали позиції росіян

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на землі та у повітрі. Доба 29 квітня для росіян на Півдні радісних новин не принесла: наші захисники успішно атакували їхні позиції.

Оперативне командування "Південь" прозвітувало про втрати російських окупантів за підсумками 29 квітня. Ворог знову зазнав втрат завдяки майстерності наших героїв.

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Ураження позицій ворога

Наші захисники продовжують вести бої проти російських окупантів та проводити укріплення зайнятих рубежів. Минула доба була успішною для ракетно-артилерійських підрозділів та авіації: сумарно вони 23 рази вражали позиції росіян.

Вже підтверджено ліквідацію 16 ворожих солдатів. Також ворог втратив броньовану та автомобільну техніку. Окрім того, ЗСУ вдалося знищити ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Ситуація на фронті: коротко

Росіяни продовжують масштабний наступ на Сході України та обстріли українських міст. Мешканці Харкова повідомляють про вибухи: ворог не припиняє бомбардувань міста.

Силам ППО вдолося завдати прицільного вогню по ворожих цілях. Зокрема, їм вдалося збити ворожий Су-25 та багато БПЛА "Орлан-10".

Десантники записали звернення до українців. Вони закликали не піддаватися на ворожі вкиди та не поширювати зради у соціальних мережах. Вони наголосили: кожен український воїн максимально вмотивований та готовий бити ворога, жодних панічних настроїв в українській армії немає.

ЗСУ попри потужну активізацію ворога чинять ефективний спротив та звільняють українські міста. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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