Під Москвою потужно горять склади: стовп диму видно аж за 40 кілометрів
У місті Раменське Московської області 13 серпня спалахнули склади. Вогонь вже охопив 2700 квадратних метрів. У мережі зазначають, що перед пожежею місцеві жителі нібито чули якийсь "хлопок".
Існує загроза розповсюдження вогню на сусідні будинки. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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Що відомо про пожежу у Раменському
Про пожежу в місті Раменське ворожі телеграм-канали почали повідомляти близько 12 години. Частина зазначили, що буцімто горить склад для "добрив".
Під Москвою потужно горять склади: дивіться відео
Згодом писали, що площа пожежі сягнула 1800 квадратних метрів, а вже через пів години заволали, що вогонь охопив 2700 квадратних метрів.
Місцеві жителі повідомили про один хлопок перед початком пожежі,
– зазначили пропагандисти.
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Пожежа вже охопила 2700 квадратних метрів: дивіться відео
Пожежа на російських складах: дивіться відео
Наразі існує загроза розповсюдження полум'я на сусідні будинки. За даними росЗМІ, у міністерстві надзвичайних ситуацій заявили, що нібито горять "склад та дерев'яні палети на відкритому майданчику".
У небо здійнявся величезний стовп густого диму: дивіться відео
Величезний стовп диму: дивіться відео
Над містом здійнявся величезний стовп диму. Зауважимо, що згідно з картою, Раменське розташоване від Москви на відстані лише близько 50 кілометрів. Очевидці зазначили, що дим від пожежі видно аж за 30 – 40 кілометрів.
Дим видно здалеку: дивіться відео
Попередньо, займання стався на складі одного з місцевих підприємств на Донінському шосе: між АЗС та інженерно-науковим центром ТЕМП,
– уточнили пропагандисти.
Додали, що причиною пожежі нібито стало "порушення під час зварювальних робіт". На місці спостерігається сильне задимлення. Мобільна лабораторія проводить заміри повітря.
У Московській прокуратурі також заявили, що начебто горять "пластикові піддони".
До речі, один з авторів відео зазначив, що диму стає дедалі більше.
І все частіше й частіше чути вибухи чогось, щось вибухає від температури,
– зауважив чоловік.
Диму дедалі більше: дивіться відео
Пожежа під Москвою / Фото з російських телеграм-каналів
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