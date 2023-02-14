Літаки вже ближче: в ОПУ розповіли, в чому вдалося досягти прориву на "Рамштайні-9"

Дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбулася 14 лютого, виявилася успішною. Є низка важливих деталей щодо подальшої допомоги для України.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, сьогоднішню зустріч варто назвати успішною. Та й фактично усі засідання "Рамштайн" були вдалими для України – кожного разу там фіксують ситуацію на фронті та ще чіткіше розуміють, як має закінчитися війна.

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Як наголосив Подоляк, міжнародні партнери насамперед зафіксували, що нададуть Україні усю необхідну військову допомогу. Також домовилися пришвидшити постачання танків для України, які будуть необхідні для контрнаступу.

Подоляк зазначив, що вже є рішення щодо подальшої передачі снарядів 155-міліметрового калібру та ракет підвищеної дальності. Він не уточнив, про які саме далекобійні ракети йдеться.

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Також є важливі новини щодо авіації. Партнери вже конкретно обговорюють це питання. Процес рухається вперед.

Авіація – це фактично нова опція, яку раніше в такому вигляді не обговорювали. На цьому "Рамштайні" почалося дуже суттєве та конкретне обговорення – хто з країн може надати F-16, якщо говоримо про винищувачі, або готовий приєднатися до коаліції з передачі,

– зауважив Подоляк.

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