"Рамштайн" не настільки важливий: на що дійсно треба звертати увагу в риториці Заходу

Засідання "Рамштайну" перенесено на невизначений термін. Ця новина викликає занепокоєння у суспільстві, проте найважливіші для України рішення світові лідери не змогли б прийняти на зустрічі такого формату.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зазначивши, що перенесення "Рамштайну" не варто вважати проблемою. Ця подія відбувається не вперше, тому там уже чітко налагоджена робота. Він додав, що всі рішення про підтримку України, які мали б бути озвучені під час засідання працюватимуть, попри те, що його довелось відкласти.

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"Рамштайн" перенесено

На думку Тараса Загороднього, невизначеність щодо дати, на яку варто перенести "Рамштайн" пов'язана із виборами у Сполучених Штатах Америки. Поки невідомо, як будувати плани та куди рухатись далі.

Що стосується запрошення України до НАТО, то це вирішується не на "Рамштайні". Це треба робити у штаб-квартирі НАТО,

– сказав політолог.

Він вважає, що Володимир Зеленський правильно зробив, що одразу поїхав до Європи. Він вже встиг зустрітись із президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Зеленський також зустрівся із британцями. Вони одразу ж сказали, що у них є інструктори, яких можна відправляти в Україну. До речі, Британія дала нашій державі кредит на 4 мільярди доларів. На ці гроші можна купляти зброю", – зауважив Загородній.

Нагадаємо, що Джо Байден мав особисто відвідати засідання "Рамштайну", проте раптово скасував поїздку. У Білому домі пояснили, що це пов'язано із подіями, які спричинив потужний ураган "Мілтон" у США.

Оборонні потужності

Політолог наголосив, що західні країни, ймовірно, не дадуть Україні достатньо зброї для того, щоб перемогти Росію.

Дадуть для стримування, а от для перемоги потрібна власна зброя. Це для того, аби нам ніхто не розповідав куди, як і скільки бити. На цьому слід сконцентрувати власну увагу,

– підкреслив Тарас Загородній.