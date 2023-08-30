Може стати наступною жертвою: як Кадиров перестраховується після смерті Пригожина
Рамзан Кадиров може стати наступним у черзі на ліквідацію після Євгєнія Пригожина. Він і сам це відчуває, а тому перестраховується у заходах власної безпеки.
Про це 24 Каналу зазначив правозахисник з Чечні Абубакар Янгулбаєв. За необхідності Путін легко може замінити Кадирова.
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Що чекає на Кадирова
Єдиною перевагою Рамзана Кадирова для Владіміра Путіна є його безжальна жага до вбивств і розправи. Він – інструмент брудних справ в руках російського диктатора.
"Його можна замінити на формаліста, який запропонує механізм як залишитися чистим. Заміну Кадирова приймуть легше, ніж його зараз терпіти", – зазначив Янгулбаєв.
Тому чеченський бойовик має доводити і виправдовувати свою значимість перед Путіним. В його випадку це відбуватиметься за рахунок насилля "в ім'я" збереження державності Росії. Утім, Кадиров дуже боїться за свою безпеку.
І тепер їздить в Москву потягом. Його матір з моменту вбивства її чоловіка переживала за кожен політ Кадирова в Москву. Постійно молилася. Тепер він сам перестраховується. Але це не перестрахує його від випадкового сходження потягу з рейок,
– припустив правозахисник.
Тому подальша доля Кадирова залежатиме винятково від його поведінки.
Рамзан Кадиров: останні новини
- Кадиров може повторити долю Пригожина. Після його ліквідації російський силовий апарат може обернутися проти інших впливових осіб, які загрожують його існуванню. Оскільки він довгий час вважався союзником вагнерівця.
- Чеченський бойовик усіма силами намагається довести свою лояльність до російського диктатора. Хоча й про Пригожина Кадиров говорив з певною лояльністю.
- Кремлівські боти намагаються створити позитивний імідж Рамзану Кадирову. Вони почали розхвалювати його і називати "патріотом" у коментарях під постом про кадик.