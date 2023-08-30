Може стати наступною жертвою: як Кадиров перестраховується після смерті Пригожина

Рамзан Кадиров може стати наступним у черзі на ліквідацію після Євгєнія Пригожина. Він і сам це відчуває, а тому перестраховується у заходах власної безпеки.

Про це 24 Каналу зазначив правозахисник з Чечні Абубакар Янгулбаєв. За необхідності Путін легко може замінити Кадирова.

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Що чекає на Кадирова

Єдиною перевагою Рамзана Кадирова для Владіміра Путіна є його безжальна жага до вбивств і розправи. Він – інструмент брудних справ в руках російського диктатора.

"Його можна замінити на формаліста, який запропонує механізм як залишитися чистим. Заміну Кадирова приймуть легше, ніж його зараз терпіти", – зазначив Янгулбаєв.

Тому чеченський бойовик має доводити і виправдовувати свою значимість перед Путіним. В його випадку це відбуватиметься за рахунок насилля "в ім'я" збереження державності Росії. Утім, Кадиров дуже боїться за свою безпеку.

І тепер їздить в Москву потягом. Його матір з моменту вбивства її чоловіка переживала за кожен політ Кадирова в Москву. Постійно молилася. Тепер він сам перестраховується. Але це не перестрахує його від випадкового сходження потягу з рейок,

– припустив правозахисник.

Тому подальша доля Кадирова залежатиме винятково від його поведінки.

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