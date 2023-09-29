Відео зустрічі Кадирова з Путіним: правозахисник з Ічкерії припустив, коли був зроблений запис

Останнім часом побільшало чуток про погіршення стану здоров'я Рамзана Кадирова. Відео з главою Чечні, які з'являються, наштовхують на думку, що вони були зроблені значно раніше.

Про це 24 Каналу сказав правозахисник, громадський діяч з Республіки Ічкерія Муса Ломаєв, припустивши, що ці записи використовуються, щоб підтримати міф про те, що з Кадировим усе добре.

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Чому складно повірити, що з Кадировим усе добре

Ломаєв зазначив, що складно повірити у те, що відео зустрічі Кадирова з Путіним свіже. Адже відомо, наскільки Кадиров полюбляє соціальні мережі. Він такий собі нарцис, який постійно намагається щось комусь довести й робить для цього різні записи.

Ці записи, де він зустрічається то з одним, то з іншим – у це повірити дуже складно насправді,

– сказав Ломаєв.

За його словами, чеченське суспільство повірить, що Кадиров нині при здоровому глузді й у здоровому тілі лише після того, як той, витягнувши з кишені телефон, вийде у прямий ефір, використовуючи одну з доступних йому соцмереж.

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Коли могли бути записані відео з Кадировим

Громадський діяч з Республіки Ічкерія зауважив, що не стверджує, що Кадиров мертвий. Йдеться про те, що ця людина перебуває або у важкому стані, або в комі. А записи використовуються, щоб підтримати міф про те, що з Кадировим усе добре.

Усі ці записи особисто для мене зроблені до моменту, коли він (Кадиров – 24 канал) опинився у критичному стані в московській лікарні,

– заявив Ломаєв.

Він допускає, що зустріч Кадирова з Путіним була насправді, але дуже сумнівно, що це відбувалося вчора або позавчора. Ймовірно, вона була до моменту госпіталізації Кадирова у критичному стані в лікарню.

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