Кадиров обізвав Зеленського і заявив, що хоче з ним переговори віч-на-віч
Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров видав чергову істерію на адресу Володимира Зеленського. Прихвостень Путіна обізвав українського президента та заявив, що хоче з ним переговори віч-на-віч.
Цинічну заяву Кадиров зробив в телеефірі російських пропагандистів, пише 24 Канал. Він сказав, що вважає неправильним вести переговори з Зеленським.
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Кадиров зібрався підписувати "документи" із Зеленським
Кадиров видав кілька образливих висловлювань на адресу Зеленського та заявив, що нібито б швидко схилив президента України до підписання "необхідних документів".
"Я вважаю, що Зеленський – терорист, сільський сатаніст, фашист він... Але я швидко переконав би його, я швидко підписав би всі документи, які необхідні", – сказав самопроголошений глава Чечні.
Кадиров видав абсурдну заяву про наступ до Польщі
- Рамзан Кадиров заявив, що він планує "взяти" Одесу, Київ та Харків і дійти до Польщі. Причому він видав маразматичну фантазію про те, що західні танки не страшні для Росії, оскільки в них є ППО, яка нібито все збиває.
- Висловлювання Кадирова має єдине пояснення – це вплив препаратів. Зокрема, глава Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Кадиров наркозалежний вже 15 років.
- Наразі самопроголошений лідер Чечні вже не контролює себе без таблеток та не розуміє, що відбувається у реальності. Тому не варто дивуватися його заяві, що росіяни буцімто планують завоювати Польщу.
- При цьому Кадирову все ж слід звернути увагу на заяву польського лідера Анджея Дуди. Останній попередив, що напад на Польщу означатиме війну з НАТО.