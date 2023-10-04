Буде номінальна "царівна": кого Рамзан Кадиров готує собі на заміну

Рамзан Кадиров має ймовірні проблеми зі здоров'ям. Тому він може активно шукати собі заміну. Цілком реально, що це буде старша донька так званого очільника Чечні.

Таку думку 24 Каналу припустив експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. У свою чергу Кремль таку кандидатуру міг погодити.

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Ймовірний наступник Кадирова

Днями Рамзан Кадиров своїй 24-річній доньці Айшат присвоїв звання народної артистки Чечні і погодив її призначення на посаду віцепрем'єра республіки. На початку вересня 2023 року Владімір Путін нагородив Айшат Кадирову медаллю ордена "За заслуги перед Батьківщиною".

Такий "ажіотаж" навколо старшої доньки бойовика може бути не просто так, вважає Сергій Жирнов. Кадиров має погані справи зі здоров'ям, як би кремлівська пропаганда не намагалася переконати у зворотному.

"Ніхто нас не переконав. Всі ті "консерви", які вони виклали за останній час викликали ще більше питань. І те, що він підвищив свою доньку до віцепрем'єра каже про те, що насправді в нього зі здоров'ям все погано і він готує таку собі номінальну заміну", – відзначив він.

Сергій Жирнов про ймовірного наступника Рамзана Кадирова: дивитись відео

Ба більше – Кремль міг підтримати цю родоплемінну передачу влади. Утім, є проблеми з віком Айшат. Їй усього 24 роки, а за законами Чечні очільником республіки може стати особа не молодше 30 років.

Можливо, дату їй підроблять чи конституцію змінять. Але насправді правитиме Кадиров з лікарняного ліжка. Або хтось з його бандитського оточення і плюс куратори-спецслужби Кремля. Буде номінальна "царівна" і в неї буде опікун,

– припустив Жирнов.

Зазначимо, Айшат Кадирова у 17 років очолювала модний дім, який заснувала її матір. У 21 рік Рамзан Кадиров призначив її на посаду першого заступника міністра культури Чечні. Її чоловік Вісхан Мацуєв очолює міністерство сільського господарства.

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