"Рамзан Шредінгера": на тлі чуток про смерть у Кадирова показали відео з лікарні

Рамзан Кадиров – у важкому стані. Загалом він як "кіт шредінгера": одні кажуть, що він вже помер, інші – це спростовують. На фоні різної, але приємної інформації, у соцмережах Кадирова опублікували відео.

Станом на 20 вересня Кадирова могли ввести у штучну кому. Є версія, що йому пересадили нирку, яка не прижилася. Навіть нирці не хочеться бути частиною Кадирова й знімати з ним тіктоки.

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Тим часом в офіційному телеграм-каналі Кадирова опублікували відео з Центральної клінічної лікарні Москви. Є інформації, що саме там лікують Кадирова. Водночас у дописі мовиться, що він начебто відвідував там свого дядька.

"Кадиров" наголосив, що побажав своєму дядьку одужання та передав теплі слова від мами. Звідки теплі слова могли взятися у родині Кадирова, наразі невідомо.

Окрім того, у дописі заявили, що з Кадировим – начебто все добре.

Свіжі дані від ГУР МО

Андрій Юсов – представник ГУР МО – розповів, що Кадиров перебуває у важкому стані. Інформація про кому була, водночас, вона наразі не підтвердилася. Проблеми зі здоров'ям або смерть Кадирова матимуть серйозний вплив на режим Путіна. Клани ділитимуть владу.