Скаче на задніх: у британській розвідці пояснили роль Кадирова та його посіпак у війні в Україні

Військовим злочинцям треба триматися разом. Глава Чечні Рамзан Кадиров добре знає про це, тому намагається триматися ближче до "батюшки-царя" та довести йому свою "корисність" у війні проти України.

Ставленик Путіна у Чечні Рамзан Кадиров від початку повномасштабного вторгнення вихваляє "героїзм" та "вправність" своїх бойовиків. Щоправда, як правило – на камеру для краси кадру. У міноборони Британії пояснили поточне значення кадирівців у війні проти України.

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Виявляється, всі ці самореклами мають одного головного адресата – Путіна. Кадиров випинається зі шкіри, аби продемонструвати свою лояльність до російського диктатора. Він намагається переконати Путіна, що його війська не сидять на місці, і, окрім робити красиві "сторіс", можуть ще й успішно воювати.

Так, 10 серпня 2023 року Кадиров відзначив "роботу" чеченського батальйону "Восток Ахмат" на Оріхівському напрямку у Запорізькій області. У такий спосіб кремлівський поплічник підкреслив постійну роль одного з головних чеченських підрозділів на цій ключовій ділянці. Його "Восток" наразі офіційно перебуває під командуванням 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу, яка воює в районі села Роботине на Запоріжжі.

У британській розвідці зазначають, що хоча кадирівців у складі окупаційних сил порівняно небагато, вони становлять їх вагомий компонент.

Кадиров і Путін

Раніше у коментарі 24 Каналу політтехнолог та російський опозиціонер Марат Гельман пояснив "любов" Кадирова до Путіна.

Розмірковуючи над тим, хто міг би зайняти місце російського диктатора, і чи продовжить цей "хтось" війну, Гельман уточнив, що вона потрібна лише Путіну та тим, хто залежить від його "кормушки". Йдеться, зокрема, про Кадирова.

Якщо Путіна не буде, то це удар по Кадирову. Без Путіна той ніхто. Він навіть не зможе у Чечні втримати владу, не те, щоб допомогти Путіну її зберегти, вважає аналітик.

Голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв вважає, що Кадиров приречений на Путіна. Якщо інші представники політичної еліти можуть дозволити собі інакодумство, то Кадиров не має такого привілею. Його доля напряму залежить від долі диктатора. Тому він усіляко намагається зберегти прихильність Путіна, постійно наголошуючи, що той може покластися на нього та його людей.

Власне з таким посилом звучала бравада Кадирова, коли він викликався поставити кадирівців на захист Бєлгородщину від російських добровольців з РДК.