Що буде з Чечнею після смерті Кадирова: правозахисник припустив прізвище наступника

Навіть, якщо Рамзан Кадиров помре, то його смерть нічого не змінить у житті Чечні. Усе через те, що це окупована Росією територія.

Про це 24 Каналу заявив правозахисник, громадський діяч з Республіки Ічкерія Муса Ломаєв, зауваживши, що зміни, ймовірно, могли б відбутися лише тоді, якби це була окрема держава.

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"Абсолютно усі чиновники, посадові особи є ставлениками Росії. Навіть, якщо помре все оточення Рамзана Кадирова, уся головна верхівка раптово помре, у Чечні нині нічого не зміниться", – наголосив Ломаєв.

Нині Чечню контролює Кремль. Тому лише Москва ставить ту чи іншу людину на певну посаду. До того ж людина, яка може стати наступником Кадирова, уже визначена. Найімовірніше, це буде Магомед Даудов.

Особистість, яка показала, що він функціонер. Цей функціонер "прийнятніший" для Росії. Змінивши назву з Кадирова на Даудова – нічого не зміниться абсолютно,

– наголосив громадський діяч з Республіки Ічкерія.

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