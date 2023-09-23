З ним все дуже погано: чи змінить щось в Росії смерть Кадирова

За даними української розвідки, Рамзан Кадиров у важкому стані. Та зрозуміло, що із самопроголошеним лідером Чечні усе погано.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що "Дон" переважно давав інтерв'ю лежачи. До слова, раніше у розвідці України заявляли, що у Кадирова загострилися хвороби.

До теми Чи означатиме щось для українців смерть Кадирова

"Набрякле обличчя, дуже складне говоріння. Майже нічого людина, окрім "дон-дон-дон", не говорила. Зрозуміло, що він був абсолютно недієздатний", – наголосив Яковенко.

Так увесь цей час Кадиров не міг керувати у Чечні. Російський опозиційний журналіст вважає, що нині у мережу викладають старі відео з посіпакою Кремля.

Чи вплине якось на Росію смерть Кадирова: дивіться відео

Значення жодного

Вірогідність того, що він не одужає – достатньо велика. Не лише для України, але й для Росії це не має жодного значення,

– наголосив Ігор Яковенко.

Тому, мовляв, коли Кадиров помре, то сподіватися на те, що щось зміниться – не варто. Адже Владімір Путін дуже легко може обрати йому заміну. Так російський диктатор може дуже легко передати усі обов'язки Кадирова на його наступника. Можливо, бункерний дід навіть може зменшити данину, яку він платить Чечні.

"Усе буде так само, нічого не зміниться. Смерть (Кадирова – 24 Канал) може принести лише комусь моральне задоволення. У Чечні нічого не зміниться, на жаль", – наголосив російський опозиційний журналіст.

Що відомо про стан "Дона"