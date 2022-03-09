"Раніше сотнями ходили": невелика колона техніки росіян виїхала в Олешки

Колона ворожої техніки рухається у бік Олешок, що на Миколаївщині. Втім, вона є значно меншою, ніж раніше.

Про це у телеграмі повідомив Віталій Кім, очільник Миколаївської ОВА. Відповідний допис з'явився на його каналі зранку 9 березня.

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Російська колона – невелика

За словами Кіма, станом на 7:58 росіяни виїхали через міст у напрямку Олешок. Туди прямують: 3 КУНГи, 4 автомобіля "Тент"(один із якоюсь антеною у складеному стані), 4 машини завантаження, 1 кран та 2 бойові машини десанту. "А раніше сотнями ходили", – зауважив глава ОВА.

Якою є ситуація у Миколаєві

Напередодні мер Олександр Сєнкевич повідомив, що біля Миколаєва продовжують накопичуватися російські війська. Втім, ворог не може підійти близько до міста, бо по ньому працює українська артилерія.

Окупанти вже тривалий час намагаються прорватися у Миколаїв, але безуспішно. Їм доводиться цілими групами здаватися у полон, аби вижити.

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