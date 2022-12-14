Ранкова атака Києва: уламки дрона влучили в адмінбудівлі

Зранку 14 грудня у Києві пролунали вибухи. Попередньо, уламок від дрона-камікадзе пошкодив дві адмінбудівлі.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Цього разу російські окупанти випустили по столиці іранські безпілотники.

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У Києві є влучання

У районі столиці силами ППО збито 10 "Шахідів". За попередньою інформацією, уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі у Шевченківському районі. Інформація про жертви уточнюється.

У Києві триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях!

– наголосили у КМВА.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, а в селі Вишневе – приватний будинок.

"Небезпека ще не минула! Залишайтеся в укриттях!" – зазначив Тимошенко.



Пошкоджена машина / фото Кирило Тимошенко



Пошкоджений приватний будинок / фото Кирило Тимошенко

Згодом у КМДА повідомили, що було збито ще одного дрона. Станом на 8 ранку знищено 11 БПЛА.

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