Ранкова атака ворога: одну з ракет збили над Дніпропетровщиною

17 вересня Росія атакувала України безпілотниками та ракети. Одну з ворожих цілей було знищено над Дніпропетровщиною.

Ранок для України, зокрема для Дніпропетровщини, був тривожним. Однак російські окупанти все ж таки знову вдарили по Нікопольщині.

До теми Це змішана атака, подібний розвиток подій ми передбачали, – ОК "Південь"

Над Дніпропетровщиною знищили ракету

В ОВА повідомили, що зранку 17 вересня сповіщали про пуски крилатих ракет. Одну з них знищили над регіоном.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

Вдячний кожному, хто чатує та боронить 24/7. За збережені життя і можливість зустрічати кожен новий день,

– сказав очільник ОВА Сергій Лисак.

Водночас вночі ворог знову тероризував Нікопольщину. А саме – Покровську сільську громаду. По ній випустив понад пів десятка снарядів. Якої шкоди завдано – нині з'ясовують. Втім, головне, люди цілі.

Росія використовує змішану атаку

Зауважимо, що Наталія Гуменюк розповіла, що зранку 17 вересня відбувалася змішана атака. Використовувались і дрони, і ракети. Також очевидна активність стратегічної авіації.

"Ми передбачили подібний розвиток подій. Окупанти готуються до таких атак певний період часу. Він настає напередодні значущих подій", – наголосила вона.

Гуменюк підкреслила, що складні маневри ракет – це одна з тактик ворога, щоб виснажити нашу ППО та посилити терор на населення.

Нагадаємо, що днями вночі 15 вересня ворог атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія). Усього зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини. Усі 17 "Шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.